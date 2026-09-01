Informations pratiques

Creil

Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Médard

Place Saint-Médard Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Laissez-vous surprendre par l’architecture médiévale atypique de l’église Saint-Médard, édifiée

principalement entre le 13e et le 16e siècle. La paroisse Creillois Centre vous ouvre les portes de l’église samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h. Gratuit

Laissez-vous surprendre par l’architecture médiévale atypique de l’église Saint-Médard, édifiée

principalement entre le 13e et le 16e siècle. Construite sur les ruines d’une église romane, accolée à l’enceinte médiévale de la ville, les parties les plus anciennes conservées datent de 1200 environ. Aujourd’hui l’église Saint-Médard est le fruit d’une juxtaposition étonnante d’architectures, de styles et d’époques. La paroisse Creillois Centre vous ouvre les portes de l’église samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h. Gratuit .

Place Saint-Médard Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 29 46

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English :

Let yourself be amazed by the unique medieval architecture of Saint-Médard Church, built

primarily between the 13th and 16th centuries. The Creillois Centre parish welcomes you to the church on Saturdays from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m., and on Sundays from 2 p.m. to 5 p.m. Free admission

L’événement Journées du Patrimoine | Eglise Saint-Médard Creil a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Creil Sud Oise