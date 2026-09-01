Journées du patrimoine Espace Monet Rollinat Fresselines
samedi 19 septembre 2026 · Fresselines
Informations pratiques
Fresselines
Journées du patrimoine Espace Monet Rollinat
21, rue Maurice Rollinat Fresselines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine, accès à l’Espace Monet Rollinat, les deux jours de 14h à 18h au tarif spécial de 1€50 ; gratuit pour les moins de 15 ans .
21, rue Maurice Rollinat Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73 emr@ccpaysdunois.fr
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English : Journées du patrimoine Espace Monet Rollinat
L’événement Journées du patrimoine Espace Monet Rollinat Fresselines a été mis à jour le 2026-08-18 par Creuse Tourisme
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