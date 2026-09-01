Informations pratiques

Fresselines

Journées du patrimoine Espace Monet Rollinat

21, rue Maurice Rollinat Fresselines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, accès à l’Espace Monet Rollinat, les deux jours de 14h à 18h au tarif spécial de 1€50 ; gratuit pour les moins de 15 ans .

21, rue Maurice Rollinat Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73 emr@ccpaysdunois.fr

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English : Journées du patrimoine Espace Monet Rollinat

L’événement Journées du patrimoine Espace Monet Rollinat Fresselines a été mis à jour le 2026-08-18 par Creuse Tourisme