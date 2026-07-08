Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Espace Saint-Pierre des Minimes

Promenade Saint-Pierre des Minimes Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de l’exposition Matière d’âme.

Les 19 et 20 septembre 2026, Matière d’âme propose des animations tout public en continu, les visiteurs pourront contribuer au Mur des mots d’âme par un mot, une phrase ou un dessin.

Le dimanche 20 septembre, une déclamation poétique aura lieu à 15h, suivie d’un échange avec les artistes à 16h.

Des moments musicaux avec les compositions de Victor Maxence ponctueront également le week-end.

Dans le cadre de l’exposition Matière d’âme.

Les 19 et 20 septembre 2026, Matière d’âme propose des animations tout public en continu, les visiteurs pourront contribuer au Mur des mots d’âme par un mot, une phrase ou un dessin.

Le dimanche 20 septembre, une déclamation poétique aura lieu à 15h, suivie d’un échange avec les artistes à 16h.

Des moments musicaux avec les compositions de Victor Maxence ponctueront également le week-end. .

Promenade Saint-Pierre des Minimes Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 84 83

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English :

As part of the exhibition *Mati%E8re d’%E2me*.

On September 19 and 20, 2026, %AB Mati%E8re d?%E2me %BB will offer activities for all ages: throughout the day, visitors can contribute to the %AB Mur des mots d?%E2me %BB with a word, a phrase, or a drawing.

On Sunday, September 20, a poetry reading will take place at 3 p.m., followed by a discussion with the artists at 4 p.m.

Musical interludes featuring compositions by Victor Maxence will also punctuate the weekend.

L’événement Journées du Patrimoine | Espace Saint-Pierre des Minimes Compiègne a été mis à jour le 2026-07-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme