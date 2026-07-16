Informations pratiques

La Crèche

Journées du Patrimoine Exposition Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot

Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Cette exposition présente, à travers des affiches et des photographies, la filmographie du cinéaste niortais Henri-Georges Clouzot, auteur notamment du Corbeau, de Quai des Orfèvres, des Diaboliques, du Mystère de Picasso et de La Vérité.

GRATUIT / Tout public .

Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Exposition Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot

L’événement Journées du Patrimoine Exposition Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre