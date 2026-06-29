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AGENDA · Compiègne

Journées du Patrimoine | Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille Compiègne

samedi 19 septembre 2026 · Compiègne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
9 Rue Saint-Corneille
Ville
60200 Compiègne
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Compiègne

Journées du Patrimoine | Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille

9 Rue Saint-Corneille Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre des collections.
Visite libre des collections.   .

9 Rue Saint-Corneille Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04 

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English :

Self-guided tour of the collections.

L’événement Journées du Patrimoine | Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille Compiègne a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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