AGENDA · Compiègne
Journées du Patrimoine | Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille Compiègne
samedi 19 septembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Journées du Patrimoine | Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille
9 Rue Saint-Corneille Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre des collections.
Visite libre des collections. .
9 Rue Saint-Corneille Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04
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English :
Self-guided tour of the collections.
L’événement Journées du Patrimoine | Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille Compiègne a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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