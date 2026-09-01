Informations pratiques

Crozant

Journées du patrimoine- Hotel Lépinat

5 rue Armand Guillaumin Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Hôtel Lépinat ouvre ses portes avec un petit tarif ( 1.50€ l’entrée). Une occasion pour visiter le lieu.(gratuit pour les de 15 ans). .

5 rue Armand Guillaumin Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 01 90 hotel.lepinat@ccpaysdunois.fr

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English : Journées du patrimoine- Hotel Lépinat

L’événement Journées du patrimoine- Hotel Lépinat Crozant a été mis à jour le 2026-08-18 par Creuse Tourisme