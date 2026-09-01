Informations pratiques

Crozant

Moto cross

Crozant Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Moto Cross de Crozant de 8h à 19h , entrée 5€, avec buvette et restauration .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine crozantmotoclub@orange.fr

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English : Moto cross

L’événement Moto cross Crozant a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays Dunois