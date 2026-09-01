AGENDA · Crozant
Moto cross Crozant
dimanche 20 septembre 2026 · Crozant
Informations pratiques
Crozant
Moto cross
Crozant Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Moto Cross de Crozant de 8h à 19h , entrée 5€, avec buvette et restauration .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine crozantmotoclub@orange.fr
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English : Moto cross
L’événement Moto cross Crozant a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays Dunois
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