Informations pratiques

Creil

Journées du patrimoine | Loge maçonnique de Creil

Allée de la Pierre Taillée Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le travail et le fonctionnement d’une loge du Grand Orient de France seront expliqués aux visiteurs qui pourront échanger avec les Francs-Maçons présents. Dimanche 20 septembre de 14h à 15h30. RDV à l’angle de la rue Blaise Pascal et de l’allée de la Pierre Taillée à Creil. Gratuit.

Le travail et le fonctionnement d’une loge du Grand Orient de France seront expliqués aux visiteurs qui pourront échanger avec les Francs-Maçons présents.

Dimanche 20 septembre de 14h à 15h30. Rendez-vous à l’angle de la rue Blaise Pascal et de l’allée de la Pierre Taillée à Creil. Gratuit. .

Allée de la Pierre Taillée Creil 60100 Oise Hauts-de-France sinceritefraternelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visitors will learn about the work and operations of a lodge of the Grand Orient de France and will have the opportunity to talk with the Freemasons in attendance. Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 3:30 p.m. Meet at the corner of Rue Blaise Pascal and Allée de la Pierre Taillée in Creil. Free admission.

L’événement Journées du patrimoine | Loge maçonnique de Creil Creil a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Creil Sud Oise