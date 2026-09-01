Journées du patrimoine | Loge maçonnique de Creil Creil
dimanche 20 septembre 2026 · Creil
Informations pratiques
Creil
Journées du patrimoine | Loge maçonnique de Creil
Allée de la Pierre Taillée Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le travail et le fonctionnement d’une loge du Grand Orient de France seront expliqués aux visiteurs qui pourront échanger avec les Francs-Maçons présents. Dimanche 20 septembre de 14h à 15h30. RDV à l’angle de la rue Blaise Pascal et de l’allée de la Pierre Taillée à Creil. Gratuit.
Le travail et le fonctionnement d’une loge du Grand Orient de France seront expliqués aux visiteurs qui pourront échanger avec les Francs-Maçons présents.
Dimanche 20 septembre de 14h à 15h30. Rendez-vous à l’angle de la rue Blaise Pascal et de l’allée de la Pierre Taillée à Creil. Gratuit. .
Allée de la Pierre Taillée Creil 60100 Oise Hauts-de-France sinceritefraternelle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visitors will learn about the work and operations of a lodge of the Grand Orient de France and will have the opportunity to talk with the Freemasons in attendance. Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 3:30 p.m. Meet at the corner of Rue Blaise Pascal and Allée de la Pierre Taillée in Creil. Free admission.
L’événement Journées du patrimoine | Loge maçonnique de Creil Creil a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
À voir aussi à Creil (Oise)
- Rouher Quartier d’été | Journée de la Paix Esplanade de la Fraternité Creil 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Creil 19 septembre 2026
- Visite accompagnée de la maison de la faïence et de la salle ludique, Musée Gallé-Juillet, Creil 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée Gallé-Juillet, Musée Gallé-Juillet, Creil 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel Creil 19 septembre 2026