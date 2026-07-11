Journées du Patrimoine | Mémorial de l’Internement et de la Déportation Compiègne

Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Mémorial de l’Internement et de la Déportation

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

VISITES GUIDÉES

10h30 et 14h00

Dans le cadre de la 43ème édition des Journées du Patrimoine, le service des publics du Mémorial de l’internement et de la déportation a le plaisir de vous accueillir pour une visite commentée du site de 2 heures environ, qui vous fera découvrir l’histoire du camp de Royallieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette visite est proposée le samedi à 10h30 et 14h00 et le dimanche à 10h30.

Le dimanche à 14h00 sera consacré au circuit de visite d’environ 3 heures démarrant par la visite guidée du Mémorial puis par le parcours des déportés dans la ville et se terminant par la visite commentée du Mémorial des wagons de la gare. Le parcours pédestre reliant le Mémorial de l’internement et de la déportation et le Mémorial des wagons de la gare, d’où sont partis les convois vers les camps de concentration et les kommandos de travail de l’Est, a été imaginé à la fois comme un prolongement à la visite du Mémorial de Royallieu, un lien explicite entre les deux Mémoriaux, et un support mémoriel dans la ville.

L’entrée du site est libre et les visites sont gratuites.

Réservation obligatoire à l’adresse suivante servicedespublics@memorial-compiegne.fr

Dans la limite des places disponibles.

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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC L’UAMCN ET LA FMD

15h30

Le Mémorial de Royallieu — où n’a pas sévi la SS, mais qui fut le premier pourvoyeur en France de déportés vers les camps de concentration — et l’Union des associations de mémoire des camps nazis (UAMCN) invitent à une réflexion partagée sur la patrimonialisation des sites concentrationnaires nazis, en présence de la Fondation pour la mémoire de la Déportation (FMD).

Il ne s’agit plus seulement de commémorer, mais d’inventer sans relâche des pratiques capables de fortifier et d’activer ces repères dans le champ culturel. Le classement au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO est-il en mesure d’y contribuer, en ce temps où prennent corps des menaces idéologiques majeures ?

Cette rencontre sera portée par des intervenants du Mémorial, de la Fondation pour la mémoire de la Déportation et des associations mémorielles membres de l’UAMCN.

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

VISITES GUIDÉES

10h30 et 14h00

Dans le cadre de la 43ème édition des Journées du Patrimoine, le service des publics du Mémorial de l’internement et de la déportation a le plaisir de vous accueillir pour une visite commentée du site de 2 heures environ, qui vous fera découvrir l’histoire du camp de Royallieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette visite est proposée le samedi à 10h30 et 14h00 et le dimanche à 10h30.

Le dimanche à 14h00 sera consacré au circuit de visite d’environ 3 heures démarrant par la visite guidée du Mémorial puis par le parcours des déportés dans la ville et se terminant par la visite commentée du Mémorial des wagons de la gare. Le parcours pédestre reliant le Mémorial de l’internement et de la déportation et le Mémorial des wagons de la gare, d’où sont partis les convois vers les camps de concentration et les kommandos de travail de l’Est, a été imaginé à la fois comme un prolongement à la visite du Mémorial de Royallieu, un lien explicite entre les deux Mémoriaux, et un support mémoriel dans la ville.

L’entrée du site est libre et les visites sont gratuites.

Réservation obligatoire à l’adresse suivante servicedespublics@memorial-compiegne.fr

Dans la limite des places disponibles.

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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026

CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC L’UAMCN ET LA FMD

15h30

Le Mémorial de Royallieu — où n’a pas sévi la SS, mais qui fut le premier pourvoyeur en France de déportés vers les camps de concentration — et l’Union des associations de mémoire des camps nazis (UAMCN) invitent à une réflexion partagée sur la patrimonialisation des sites concentrationnaires nazis, en présence de la Fondation pour la mémoire de la Déportation (FMD).

Il ne s’agit plus seulement de commémorer, mais d’inventer sans relâche des pratiques capables de fortifier et d’activer ces repères dans le champ culturel. Le classement au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO est-il en mesure d’y contribuer, en ce temps où prennent corps des menaces idéologiques majeures ?

Cette rencontre sera portée par des intervenants du Mémorial, de la Fondation pour la mémoire de la Déportation et des associations mémorielles membres de l’UAMCN.

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 37 02 servicedespublics@memorial-compiegne.fr

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English :

SATURDAY, SEPTEMBER 19, AND SUNDAY, SEPTEMBER 20

GUIDED TOURS

10:30 a.m. and 2:00 p.m.

As part of the 43rd edition of Heritage Days, the visitor services department of the Memorial to Internment and Deportation is pleased to welcome you for a guided tour of the site lasting approximately 2 hours, during which you will discover the history of the Royallieu camp during World War II. This tour is offered on Saturday at 10:30 a.m. and 2:00 p.m. and on Sunday at 10:30 a.m.

The 2:00 p.m. tour on Sunday will be a roughly 3-hour tour beginning with a guided tourof the Memorial, followed by the route taken by the deportees through the town, and ending with a guided tour of the Memorial to the Train Cars at the station. The walking trail connecting the Memorial to Internment and Deportation and the Memorial to the Train Cars at the station—from where the convoys departed for the concentration camps and labor camps in the East— was designed both as an extension of the tour of the Royallieu Memorial—an explicit link between the two memorials—and as a memorial site within the city.

Admission to the site is open to the public, and tours are free.

Reservations are required at the following address: servicedespublics@memorial-compiegne.fr

Subject to availability.

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SATURDAY, SEPTEMBER 19, 2026

CONFERENCE IN PARTNERSHIP WITH THE UAMCN AND THE FMD

3:30 p.m.

The Royallieu Memorial—where the SS did not operate, but which was France’s primary source of deportees to concentration camps? and the Union of Associations for the Memory of Nazi Camps (UAMCN) invite you to a shared reflectionon the preservation of Nazi concentration camp sites as cultural heritage, in the presence of the Foundation for the Memory of the Deportation (FMD).

It is no longer merely a matter of commemorating, but of tirelessly devising practices capable of strengthening and revitalizing these landmarks in the cultural sphere. Can UNESCO’s designation as a World Heritage Site contribute to this, at a time when major ideological threats are taking shape?

This event will feature speakers from the Memorial, the Foundation for the Memory of the Deportation, and memorial associations that are members of the UAMCN.

Admission is free, subject to availability.

L’événement Journées du Patrimoine | Mémorial de l’Internement et de la Déportation Compiègne a été mis à jour le 2026-07-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme