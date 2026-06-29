Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Musée Antoine Vivenel

2 Rue d’Austerlitz Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h Visite libre des collections du musée

Visites guidées thématiques Préhist’art

Visite guidée de la salle Préhistoire suivie de T.P. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

→ Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h et 16h30

Réservation obligatoire au 03.44.20.26.04

Samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h Visite libre des collections du musée

Visites guidées thématiques Préhist’art

Visite guidée de la salle Préhistoire suivie de T.P. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

→ Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h et 16h30

Réservation obligatoire au 03.44.20.26.04 .

2 Rue d’Austerlitz Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04

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English :

Saturday and Sunday, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.: Self-guided tour of the museum’s collections

Themed guided tours: Pr%E9hist’art

Guided tour of the Prehistory Gallery followed by a hands-on activity. For adults and children ages 6 and up (children must be accompanied by an adult)

? Saturday, September 19, and Sunday, September 20, at 3:00 p.m. and 4:30 p.m.

Reservations required at 03.44.20.26.04

L’événement Journées du Patrimoine | Musée Antoine Vivenel Compiègne a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme