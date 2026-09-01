Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Musée de la Figurine

1 Pl. d’Orléans Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle didactique et historique Celle-ci dura trente ans

La guerre au XVIIème siècle expliquée par l’ingénieur extraordinaire du Roy, Philippe de la Capelle, à l’aide de figurines, maquettes et plan relief.

→ Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h et 16h30

Durée 50min

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacle didactique et historique Celle-ci dura trente ans

La guerre au XVIIème siècle expliquée par l’ingénieur extraordinaire du Roy, Philippe de la Capelle, à l’aide de figurines, maquettes et plan relief.

→ Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h et 16h30

Durée 50min

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

1 Pl. d’Orléans Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04

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English :

Educational and Historical Performance: It Lasted Thirty Years

War in the 17th century explained by the King’s “extraordinary” engineer, Philippe de la Capelle, using figurines, models, and a relief map.

? Saturday, September 19, and Sunday, September 20, at 3:00 p.m. and 4:30 p.m.

Duration: 50 min

Free admission, subject to availability

L’événement Journées du Patrimoine | Musée de la Figurine Compiègne a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme