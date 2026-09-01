Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée des collections à 14h30 et à 16h30.

En lien avec le thème “le patrimoine en danger”, venez rencontrer un restaurateur de vitraux. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye

L’événement Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye Mauléon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais