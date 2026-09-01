Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye Place de l’Hotel de Ville Mauléon
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Hotel de Ville · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye
Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée des collections à 14h30 et à 16h30.
En lien avec le thème “le patrimoine en danger”, venez rencontrer un restaurateur de vitraux. .
Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye
L’événement Journées du Patrimoine Musée l’Abbaye Mauléon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)
- Mauléon Colour Run Complexe sportif Pierre Martin Mauléon 12 septembre 2026
- Rendez-vous à la bibliothèque, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon 18 septembre 2026
- Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité, Eglise de la Trinité, Mauléon 18 septembre 2026
- Spectacle : Visite « Historico Histérique », Mairie de Mauléon, Mauléon 18 septembre 2026
- Ouverture du musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Mauléon 19 septembre 2026