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Journées du Patrimoine Saint-Maixent-l’École

Journées du Patrimoine Saint-Maixent-l’École

Journées du Patrimoine Saint-Maixent-l’École dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : centre-ville

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : lundi 21 septembre 2026

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Journées du Patrimoine

centre-ville Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-20

Pour ce week-end dédié au patrimoine, des visites, animations, expositions et des ouvertures d’édifices historiques vous seront proposés tout le week-end.   .

centre-ville Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre

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