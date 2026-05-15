Saint-Maixent-l’École

Journées du Patrimoine

centre-ville Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-20

Pour ce week-end dédié au patrimoine, des visites, animations, expositions et des ouvertures d’édifices historiques vous seront proposés tout le week-end. .

centre-ville Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre