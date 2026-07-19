Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux La Crèche
samedi 19 septembre 2026 · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux
Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour faire le lien avec l’exposition L’architecture civile de l’avenue de Paris et le XVIIIe siècle, le cinéma propose une projection du film Les Mariés de l’an deux, avec Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo.
Tarif unique 5€
Pour tout public. .
Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux
L’événement Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)
- Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone Jardin de la Mairie La Crèche 19 juillet 2026
- Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron La Crèche 19 juillet 2026
- Sieste musicale La Crèche 22 juillet 2026
- Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche 22 juillet 2026
- Grande bulle à histoires La Crèche 29 juillet 2026