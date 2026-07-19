Informations pratiques

La Crèche

Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux

Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour faire le lien avec l’exposition L’architecture civile de l’avenue de Paris et le XVIIIe siècle, le cinéma propose une projection du film Les Mariés de l’an deux, avec Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo.

Tarif unique 5€

Pour tout public. .

Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux

L’événement Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre