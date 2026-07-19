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AGENDA · La Crèche

Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux La Crèche

samedi 19 septembre 2026 · La Crèche

Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux La Crèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue du Champ de Foire
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux

Rue du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Pour faire le lien avec l’exposition L’architecture civile de l’avenue de Paris et le XVIIIe siècle, le cinéma propose une projection du film Les Mariés de l’an deux, avec Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo.

Tarif unique 5€
Pour tout public.   .

Rue du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51  culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux

L’événement Journées du Patrimoine Séance de cinéma Les Mariés de l’an deux La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre

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