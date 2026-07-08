Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Temple protestant

18 Rue de Clamart Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Protester, résister, affirmer.

Visites commentées du Temple protestant de Compiègne par la pasteure Volafeno Anna Mangel

Venez découvrir le Temple protestant, la symbolique et l’histoire des protestants dans la région.

Sans réservation et gratuit.

Protester, résister, affirmer.

Visites commentées du Temple protestant de Compiègne par la pasteure Volafeno Anna Mangel

Venez découvrir le Temple protestant, la symbolique et l’histoire des protestants dans la région.

Sans réservation et gratuit. .

18 Rue de Clamart Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 19 93 67 88

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English :

Protest, resist, assert.

Guided tours of the Protestant Church in Compiègne led by Pastor Volafeno Anna Mangel

Come discover the Protestant Church and learn about the symbolism and history of Protestantism in the region.

No reservation required; free admission.

L’événement Journées du Patrimoine | Temple protestant Compiègne a été mis à jour le 2026-07-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme