Journées du Patrimoine | Temple protestant Compiègne
samedi 19 septembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Journées du Patrimoine | Temple protestant
18 Rue de Clamart Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Protester, résister, affirmer.
Visites commentées du Temple protestant de Compiègne par la pasteure Volafeno Anna Mangel
Venez découvrir le Temple protestant, la symbolique et l’histoire des protestants dans la région.
Sans réservation et gratuit.
Protester, résister, affirmer.
Visites commentées du Temple protestant de Compiègne par la pasteure Volafeno Anna Mangel
Venez découvrir le Temple protestant, la symbolique et l’histoire des protestants dans la région.
Sans réservation et gratuit. .
18 Rue de Clamart Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 19 93 67 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Protest, resist, assert.
Guided tours of the Protestant Church in Compiègne led by Pastor Volafeno Anna Mangel
Come discover the Protestant Church and learn about the symbolism and history of Protestantism in the region.
No reservation required; free admission.
L’événement Journées du Patrimoine | Temple protestant Compiègne a été mis à jour le 2026-07-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
À voir aussi à Compiègne (Oise)
- Chéri, faut qu’on parle Compiègne 16 juillet 2026
- Contes étoilés | Soirée pyjama Compiègne 22 juillet 2026
- Sans dessous dessus Compiègne 24 juillet 2026
- Nash Compiègne 3 septembre 2026
- Les Apollons dans Et si c’était vrai ! Compiègne 4 septembre 2026