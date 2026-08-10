Journées du Patrimoine | Tribunal judiciaire de Compiègne Compiègne
samedi 19 septembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Journées du Patrimoine | Tribunal judiciaire de Compiègne
11 Rue Henri de Seroux Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le programme
– 13h Présentation des métiers de la justice
– 13h45 à 17h Circuit de présentation des services
Le programme
– 13h Présentation des métiers de la justice
– 13h45 à 17h Circuit de présentation des services .
11 Rue Henri de Seroux Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 35 13 chcab.tj-compiegne@justice.fr
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English :
The schedule:
– 1:00 p.m.: Presentation on careers in the justice system
– 1:45 p.m. 5:00 p.m.: Tour to learn about the various departments
L’événement Journées du Patrimoine | Tribunal judiciaire de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2026-08-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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