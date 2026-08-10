Informations pratiques

Compiègne

Journées du Patrimoine | Tribunal judiciaire de Compiègne

11 Rue Henri de Seroux Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le programme

– 13h Présentation des métiers de la justice

– 13h45 à 17h Circuit de présentation des services

Le programme

– 13h Présentation des métiers de la justice

– 13h45 à 17h Circuit de présentation des services .

11 Rue Henri de Seroux Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 35 13 chcab.tj-compiegne@justice.fr

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English :

The schedule:

– 1:00 p.m.: Presentation on careers in the justice system

– 1:45 p.m. 5:00 p.m.: Tour to learn about the various departments

L’événement Journées du Patrimoine | Tribunal judiciaire de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2026-08-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme