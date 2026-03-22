Journées du Patrimoine

11 Rue de la Société Française Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre et animations autour des couleurs végétales avec l’artiste Julia Paget.

Visite libre et animations autour des couleurs végétales avec l’artiste Julia Paget. .

11 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94

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English :

Open house and plant color activities with artist Julia Paget.

L’événement Journées du Patrimoine Vierzon a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de VIERZON