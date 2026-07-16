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Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges La Crèche

dimanche 20 septembre 2026 · La Crèche

Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges La Crèche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges

La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

L’association Pour l’Orgue de Notre-Dame-des-Neiges participera, comme chaque année, aux Journées Européennes du Patrimoine en ouvrant les portes de l’église tout au long du week-end.
Une visite commentée de l’orgue sera proposée.
Vous êtes pianiste ? Apporter vos partitions, essayez-vous à cet instrument et découvrez vos talents sous un autre jour.   .

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51  culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges

L’événement Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre

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