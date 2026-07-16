Informations pratiques

La Crèche

Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges

La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association Pour l’Orgue de Notre-Dame-des-Neiges participera, comme chaque année, aux Journées Européennes du Patrimoine en ouvrant les portes de l’église tout au long du week-end.

Une visite commentée de l’orgue sera proposée.

Vous êtes pianiste ? Apporter vos partitions, essayez-vous à cet instrument et découvrez vos talents sous un autre jour. .

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges

L’événement Journées du Patrimoine Visite commentée et démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre