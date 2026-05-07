Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret
Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret samedi 19 septembre 2026.
Guéret
Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret
1 rue Eugène France Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’Office de Tourisme de Guéret vous convie à une visite guidée gratuite de la ville de Guéret qui s’inscrit dans le cadre des Journées du Patrimoine. Histoire, site et situation, économie, géographie urbaine, beaux édifices jalonneront la promenade du centre moderne au centre ancien. .
1 rue Eugène France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr
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English : Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret
L’événement Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par Creuse Tourisme
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