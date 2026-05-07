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Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret

Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret

Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret samedi 19 septembre 2026.

Adresse : 1 rue Eugène France

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Guéret

Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret

1 rue Eugène France Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

L’Office de Tourisme de Guéret vous convie à une visite guidée gratuite de la ville de Guéret qui s’inscrit dans le cadre des Journées du Patrimoine. Histoire, site et situation, économie, géographie urbaine, beaux édifices jalonneront la promenade du centre moderne au centre ancien.   .

1 rue Eugène France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29  info@gueret-tourisme.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret

L’événement Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par Creuse Tourisme

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