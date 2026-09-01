Journées du Patrimoine Visite de l’exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au cinéma numérique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château des Evêques · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Journées du Patrimoine Visite de l’exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au cinéma numérique
Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir lanternes magiques, projecteurs anciens, affiches et films d’animation en visite guidée !
Objets du collectionneur Sylvain Tomasini.
Avec les Amis du Château et la Société d’Histoire.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
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Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Come discover magic lanterns, vintage projectors, posters, and animated films on a guided tour!
Items from the collection of Sylvain Tomasini.
In collaboration with the Friends of the Castle and the Historical Society.
Register at the Tourist Office
L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au cinéma numérique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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