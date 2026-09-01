Journées du Patrimoine Visite de l’exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au cinéma numérique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Journées du Patrimoine Visite de l’exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au cinéma numérique

Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir lanternes magiques, projecteurs anciens, affiches et films d’animation en visite guidée !

Objets du collectionneur Sylvain Tomasini.

Avec les Amis du Château et la Société d’Histoire.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme

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Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover magic lanterns, vintage projectors, posters, and animated films on a guided tour!

Items from the collection of Sylvain Tomasini.

In collaboration with the Friends of the Castle and the Historical Society.

Register at the Tourist Office

L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au cinéma numérique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron