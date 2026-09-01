Informations pratiques

Creil

Journées du Patrimoine | Visite guidée des Archives municipales de Creil

Allée du Musée Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes des archives municipales de Creil et laissez-vous guider par les archivistes à la découverte de leurs missions et des documents emblématiques de l’histoire de la ville. Gratuit. Samedi et dimanche de 14h à 18h. Départ toutes les 30 min, durée 1h

Poussez les portes des archives municipales de Creil et laissez-vous guider par les archivistes à la découverte de leurs missions et des documents emblématiques de l’histoire de la ville. Gratuit. Samedi et dimanche de 14h à 18h. Départ toutes les 30 min, durée 1h .

Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 65 archives@mairie-creil.fr

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English :

Step inside the Creil Municipal Archives and let the archivists guide you through their work and the documents that symbolize the city’s history. Free. Saturday and Sunday from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. Tours depart every 30 minutes; duration: 1 hour

L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée des Archives municipales de Creil Creil a été mis à jour le 2025-08-28 par Oise Tourisme