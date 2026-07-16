Informations pratiques

La Crèche

Journées du Patrimoine Visite libre de la mairie de La Crèche

99 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La commune ouvre les portes de la mairie, Maison du citoyen, pour une visite du lieu et une présentation des attributions et des pouvoirs du maire. .

99 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite libre de la mairie de La Crèche

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de la mairie de La Crèche La Crèche a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Haut Val De Sèvre