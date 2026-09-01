Journées du Patrimoine Visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol Monistrol-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Journées du Patrimoine Visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol
rue du 18 juin Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Société d’Histoire organise un parcours découverte sur le thème visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol avec Richard Crespy
RDV à 14h30 rue du 18 juin
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rue du 18 juin Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
The Historical Society is organizing a discovery tour on the theme: a World War II memorial tour in Monistrol with Richard Crespy
Meet at 2:30 p.m. on Rue du 18 Juin
L’événement Journées du Patrimoine Visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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