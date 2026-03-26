Journées européennes de la culture juive

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-10-11

Les Journées Européennes de la Culture Juive, organisées simultanément sur l’ensemble du continent européen, associent chaque année une trentaine de pays participants.

Elles s’adressent à toutes et tous et proposent un choix d’évènements (portes ouvertes, visites guidées, conférences, concerts, spectacles, ateliers, …) permettant de venir à la découverte de la culture juive ou d’en approfondir la connaissance.

Il s’agit tout particulièrement d’aborder le patrimoine juif, matériel ou immatériel, dans le cadre plus large d’une identité culturelle régionale, nationale ou européenne, en soulignant les liens tissés entre les communautés juives et leur environnement, à l’origine de nombreux apports réciproques.

Ces Journées sont ainsi l’occasion de découvrir de nombreux lieux d’ordinaire fermés au public et de s’initier à la richesse de la culture juive.

Dans toute l’Alsace. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Journées européennes de la culture juive Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-20 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg