Journées Européennes de l’Archéologie atelier fouille archéo D776 Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie atelier fouille archéo D776 Monteneuf dimanche 14 juin 2026.
Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie atelier fouille archéo
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Atelier fouille archéo ! [15h30-17h00]
Atelier participatif
Afin de comprendre le travail réalisé par les archéologues ainsi que l’histoire des lieux, glissez-vous dans la peau d’un archéologue et participez à un chantier de fouille reconstitué.
Pelle et pinceau en main, prêts ? Fouillez !! .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie atelier fouille archéo Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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