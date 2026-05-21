Journées Européennes de l’Archéologie atelier palynologie D776 Monteneuf

Monteneuf

Journées Européennes de l’Archéologie atelier palynologie

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Atelier palynologie [en continu de 14h30 à 17h30 ]

Dispositif prêté par le CPIE de St Just

De manière ludique et scientifique, venez décryptez les pollens afin de comprendre le rôle de la palynologie en archéologie .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie atelier palynologie Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande