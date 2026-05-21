Journées Européennes de l’Archéologie atelier palynologie D776 Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie atelier palynologie D776 Monteneuf dimanche 14 juin 2026.
Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie atelier palynologie
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Atelier palynologie [en continu de 14h30 à 17h30 ]
Dispositif prêté par le CPIE de St Just
De manière ludique et scientifique, venez décryptez les pollens afin de comprendre le rôle de la palynologie en archéologie .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie atelier palynologie Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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