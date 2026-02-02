Journées Européennes de l’Archéologie La Première Guerre mondiale à Notre-Dame de Lorette Souchez

Souchez

Journées Européennes de l’Archéologie La Première Guerre mondiale à Notre-Dame de Lorette

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie.

Connaissez-vous l’histoire derrière le nom de la colline de Notre-Dame-de-Lorette?

Avez-vous déjà remarqué que les tours du Mémorial de Vimy sont visibles depuis Lorette?

Savez-vous pourquoi une partie de l’Anneau est en porte-à-faux au-dessus du vide ?

Rendez-vous au Centre d’Histoire du Mémorial son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format, cartes interactives et films d’époque, permettent de comprendre la Grande Guerre sur notre territoire du Nord Pas-de-Calais.

Venez suivre la visite qui vous donnera toutes les clés pour comprendre les 3 sites constituant le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette le Centre d’histoire, la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire.

Au sommet de la colline, où reposent pour toujours les corps de 42000 soldats morts pendant la Première Guerre Mondiale sur les fronts de l’Artois et des Flandres françaises et belges, explorez la nécropole Notre-Dame-de-Lorette, le plus grand cimetière militaire français.

Visitez l’Anneau de la Mémoire qui rassemble depuis 2014 les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918 unis dans la mort, leurs noms défilent sans fin sur ces panneaux dorés, sans distinction de nationalités ou de grade.

Depuis une trentaine d’années, des découvertes fortuites aux fouilles programmées, faites sur des chantiers de construction ou dans les champs, permettent de mettre à jour des tranchées, des munitions, des objets du quotidien mais aussi les corps de soldats disparus. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, cette visite proposera une mise en avant spécifique à l’archéologie de la Grande Guerre à travers nos 3 sites Centre d’Histoire, Nécropole Notre-Dame-de-Lorette et Anneau de la mémoire. .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

As part of the European Archaeology Days.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie La Première Guerre mondiale à Notre-Dame de Lorette Souchez a été mis à jour le 2026-02-02 par Marlène VIREY