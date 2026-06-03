Journées Européennes de l’Archéologie : week-end en famille à la Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité PARIS

Les 13 et 14 juin 2026, la Crypte archéologique vous accueille pour un week-end de visites guidées exceptionnelles ! De 10h à 17h

Activités gratuites sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Programme du week-end :

Samedi 13 juin 2026

– Visite animation : Mission archéo

À l’aide d’un petit questionnaire, découvrez les vestiges de l’ancienne ville de Lutèce et et les techniques de conservation des traces d’une ancienne civilisation.

Public : Famille, enfants à partir de 7 ans

Horaire : 10h

Durée : 1h30

GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles

– Visite : Découverte de la Crypte et de l’exposition

Cette visite est l’occasion de découvrir l’exposition Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours. Elle dévoile également les vestiges exceptionnels conservés dans la Crypte archéologique.

Publics : tous publics

Horaire : 11h30, 16h

Durée : 1h

GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles



– Visite « Dessous-dessus »

Au départ de la Crypte archéologique de l’île de la Cité, découvrez les vestiges de cette partie ancienne de la ville. Puis, poursuivez l’exploration sur le parvis et autour de la cathédrale Notre-Dame.

Publics : tous publics

Horaire : 14h30

Durée :1h30

GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles

Dimanche 14 juin 2026

– Visite animation : Mission archéo

À l’aide d’un petit questionnaire, découvrez les vestiges de l’ancienne ville de Lutèce et et les techniques de conservation des traces d’une ancienne civilisation.

Public : Famille, enfants à partir de 7 ans

Horaire : 10h

Durée : 1h30

GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles

– Visite : Découverte de la Crypte et de l’exposition

Cette visite est l’occasion de découvrir l’exposition Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours. Elle dévoile également les vestiges exceptionnels conservés dans la Crypte archéologique.

Publics : tous publics

Horaire : 11h30, 16h

Durée : 1h

GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles



– Visite « Dessous-dessus »

Au départ de la Crypte archéologique de l’île de la Cité, découvrez les vestiges de cette partie ancienne de la ville. Puis, poursuivez l’exploration sur le parvis et autour de la cathédrale Notre-Dame.

Publics : tous publics

Horaire : 14h30

Durée : 1h30

GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles

Les 13 et 14 juin 2026, à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, la Crypte archéologique de l’île de la Cité propose des visites et activités gratuites à destination des grands et des petits.

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 PARIS

https://www.crypte.paris.fr/journees-europeennes-de-larcheologie?datetime=1781337600 https://www.facebook.com/CrypteParis https://www.facebook.com/CrypteParis



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