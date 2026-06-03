Journées Européennes de l’Archéologie : week-end en famille à la Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité PARIS
Journées Européennes de l’Archéologie : week-end en famille à la Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité PARIS samedi 13 juin 2026.
Les 13 et 14 juin 2026, la Crypte archéologique vous accueille pour un week-end de visites guidées exceptionnelles ! De 10h à 17h
Activités gratuites sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Programme du week-end :
Samedi 13 juin 2026
– Visite animation : Mission archéo
À l’aide d’un petit questionnaire, découvrez les vestiges de l’ancienne ville de Lutèce et et les techniques de conservation des traces d’une ancienne civilisation.
Public : Famille, enfants à partir de 7 ans
Horaire : 10h
Durée : 1h30
GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles
– Visite : Découverte de la Crypte et de l’exposition
Cette visite est l’occasion de découvrir l’exposition Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours. Elle dévoile également les vestiges exceptionnels conservés dans la Crypte archéologique.
Publics : tous publics
Horaire : 11h30, 16h
Durée : 1h
GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles
– Visite « Dessous-dessus »
Au départ de la Crypte archéologique de l’île de la Cité, découvrez les vestiges de cette partie ancienne de la ville. Puis, poursuivez l’exploration sur le parvis et autour de la cathédrale Notre-Dame.
Publics : tous publics
Horaire : 14h30
Durée :1h30
GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles
Dimanche 14 juin 2026
– Visite animation : Mission archéo
À l’aide d’un petit questionnaire, découvrez les vestiges de l’ancienne ville de Lutèce et et les techniques de conservation des traces d’une ancienne civilisation.
Public : Famille, enfants à partir de 7 ans
Horaire : 10h
Durée : 1h30
GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles
– Visite : Découverte de la Crypte et de l’exposition
Cette visite est l’occasion de découvrir l’exposition Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours. Elle dévoile également les vestiges exceptionnels conservés dans la Crypte archéologique.
Publics : tous publics
Horaire : 11h30, 16h
Durée : 1h
GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles
– Visite « Dessous-dessus »
Au départ de la Crypte archéologique de l’île de la Cité, découvrez les vestiges de cette partie ancienne de la ville. Puis, poursuivez l’exploration sur le parvis et autour de la cathédrale Notre-Dame.
Publics : tous publics
Horaire : 14h30
Durée : 1h30
GRATUIT, Inscriptions sur place, le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles
Les 13 et 14 juin 2026, à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, la Crypte archéologique de l’île de la Cité propose des visites et activités gratuites à destination des grands et des petits.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 PARIS
https://www.crypte.paris.fr/journees-europeennes-de-larcheologie?datetime=1781337600 https://www.facebook.com/CrypteParis https://www.facebook.com/CrypteParis
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