Journées européennes des Métiers d’Art à Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Journées européennes des Métiers d’Art à Aix-en-Provence

Du mardi 7 au dimanche 12 avril 2026. Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

20e édition des JEMA avec son thème Cœurs à l’ouvrage. Les Journées Européennes des Métiers d’Art® sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

Temps fort majeur de valorisation des métiers d’art en France et en Europe, les JEMA invitent ateliers, manufactures, lieux culturels, établissements de formation et collectivités à ouvrir leurs portes et à partager leurs savoir-faire avec le public. Des rencontres avec les professionnels des métiers d’art au travers d’établissements de formation, de manifestations, et rendez-vous d’Exception.

Les JEMA® c’est aussi des démonstrations de savoir-faire, d’ateliers découverte, de conférences, visites à deux voix.



● Dans quel but ?

Faire découvrir les métiers d’art et savoir-faire d’exception. C’est une invitation auprès du grand public pour aller à la rencontre des femmes et hommes de talent.

● Pour qui ?

Citoyennes, populaires et fédératrices, les JEMA® s’adressent aux publics venant de tous horizons, toutes générations et aux profils multiples. Amateurs, curieux, arpenteurs, esthètes, collectionneurs, consommateurs… .

Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 32 24 35 f.fournier@cmar-paca.fr

English :

20th edition of JEMA with its theme: C?urs à l?ouvrage. The Journées Européennes des Métiers d?Art® is a unique, free event promoting greater recognition of the crafts sector.

