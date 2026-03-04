Journées Européennes des Métiers d’Art, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Journées Européennes des Métiers d’Art 11 et 12 avril Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

L’entrée du musée est gratuite les 2 jours et ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Venez découvrir 18 artisans d’art de la région qui partageront leur passion lors d’ateliers, de rencontres et sur le marché dans le rdc du musée. Un succès qui ne se dément pas d’année en année !