Journées Européennes des Moulins: Le Moulin à huile de noix de Saoû Le village Saou
Journées Européennes des Moulins: Le Moulin à huile de noix de Saoû Le village Saou samedi 16 mai 2026.
Saou
Journées Européennes des Moulins: Le Moulin à huile de noix de Saoû
Le village A côté de la boulangerie Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Découvrez l’ancien Moulin à huile du village qui fonctionnait à l’énergie hydraulique grâce au canal de la Vèbre qui passe sous les maisons du village.
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Le village A côté de la boulangerie Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 99 04 06 decouverteforetsaou@gmail.com
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English :
Discover the old oil mill of the village which was powered by water thanks to the Vèbre canal which passes under the houses of the village.
L’événement Journées Européennes des Moulins: Le Moulin à huile de noix de Saoû Saou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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