Journées européennes du Patrimoine 2026 et Journées mondiales de l’art de l’espalier, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles

Informations pratiques

Journées européennes du Patrimoine 2026 et Journées mondiales de l’art de l’espalier 19 et 20 septembre Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Potager du Roi, composante essentielle du domaine de Versailles, a été construit à la demande de Louis XIV entre 1678 et 1683 afin d’alimenter en fruits et légumes la table royale. En tant que site patrimonial remarquable, classé au titre des Monuments Historiques et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Potager du Roi vous ouvre ses portes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Les 19 et 20 septembre sont également les Journées mondiales de l’Art de l’espalier.

Inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2024, l’art de l’espalier consiste à diriger, par la taille, un arbre fruitier contre un mur ou une structure en fer.

Le Potager du Roi rassemble 3 500 arbres dont près de 350 variétés de fruitiers dirigées selon 70 formes différentes, entretenues et taillées par des jardiniers qui maîtrisent ce savoir-faire séculaire.

Visites guidées du Potager du Roi, explications de l’art de la taille par des jardiniers et atelier créatif jeune public sont au programme de ces journées.

Programme des événements

Explication de l’art de la taille par des jardiniers du Potager du Roi

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Stand de la Fondation du Patrimoine – Parrainez un arbre fruitier du Potager du Roi

Entièrement restauré une première fois dans les années 1780 et une deuxième fois dans les années 1880, le Potager du Roi fait à nouveau l’objet d’une restauration complète et inédite de son patrimoine bâti et vivant : le chantier du siècle. Plus de 6 500 arbres fruitiers seront plantés d’ici 2034, pour remplacer la moitié des 3 500 arbres fruitiers sénescents et introduire 4 750 nouveaux arbres palissés, de haute tige ou en bacs. Ce vaste programme de rajeunissement du patrimoine arboré s’inscrit dans un double objectif de préservation historique et d’adaptation aux enjeux environnementaux et écologiques du 21e siècle.

> Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h.

Visites guidées

Le Potager du Roi : découverte d’un jardin remarquable aux multiples facettes

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h (départ statue La Quintinie), 14h30 (départ statue La Quintinie), 15h et 16h (départs statue La Quintinie et grille du roi).

Gratuit.

En savoir plus

Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage 10 rue du Maréchal-Joffre, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 0139246262 http://www.potager-du-roi.fr [{« link »: « https://www.ecole-paysage.fr/fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Site historique de l’École nationale supérieure de paysage, le Potager du Roi est une composante majeure du domaine royal de Versailles. Construit entre 1678 et 1683 à la demande de Louis XIV par l’architecte Jules Hardouin-Mansart, c’est un exemple unique du jardin nourricier français à l’âge baroque. À la fois site patrimonial remarquable classé et jardin vivant aux multiples facettes, ses missions d’origine ont été préservées : produire, expérimenter et transmettre. Janvier à mars du mardi au vendredi de 10h à 18h ; Avril à octobre : du mardi au dimanche de 10h à 18h ; Novembre à décembre : du mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 13h

Patrimoine en danger.

Jean Rauzier