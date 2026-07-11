Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles Temple Protestant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles

Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’exposition Pays, Paysans, paysages le champ des possibles , inspirée de l’album *Paysans, le champ des possibles* de Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo.

À travers cette exposition, partez à la rencontre du monde agricole d’aujourd’hui, de celles et ceux qui le font vivre, et des paysages qu’ils façonnent. Une invitation à porter un nouveau regard sur les liens qui unissent les territoires, les paysans et notre patrimoine vivant.

Sans réservations. .

Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 22 06

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole