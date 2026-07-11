Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles Temple Protestant Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles
Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’exposition Pays, Paysans, paysages le champ des possibles , inspirée de l’album *Paysans, le champ des possibles* de Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo.
À travers cette exposition, partez à la rencontre du monde agricole d’aujourd’hui, de celles et ceux qui le font vivre, et des paysages qu’ils façonnent. Une invitation à porter un nouveau regard sur les liens qui unissent les territoires, les paysans et notre patrimoine vivant.
Sans réservations. .
Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 22 06
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Pays, Paysans, paysages, le champ des possibles Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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