Journées européennes du Patrimoine 2026, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

Informations pratiques

Journées européennes du Patrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 09h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette manifestation a pour ambition de faire découvrir au grand public la richesse du patrimoine universitaire en santé, qu’il soit scientifique, médical, pharmaceutique, botanique, pédagogique ou culturel. Elle offre également l’occasion de mettre en lumière l’évolution des savoirs, des pratiques et des outils d’enseignement qui ont marqué l’histoire des facultés depuis leur création.

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion des 50 ans des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Limoges, une ouverture exceptionnelle au public est organisée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.