Journées européennes du patrimoine 2026, Musée du Colombier, Alès

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Musée du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre

La Sartan, gentille sorcière du musée, conte ses mille et une vies

À 10h30 et 15h

De retour au Musée du Colombier, La Sartan accueillera les péquelets (4-7 ans) et leur révélera les secrets de quelques œuvres, pour une visite contée ludique et adaptée aux plus jeunes.

L’atelier de Laure – Drôles d’Animaux

De 10h à 13h et de 14h à 18h

À plumes ou à poils, les animaux s’invitent au musée. Viens les découvrir et amuse-toi à les relooker en les parant de formes et de couleurs extraordinaires.

Dimanche 20 septembre

L’atelier de Laure – Drôles d’Animaux

De 10h à 13h et de 14h à 18h

Visite guidée des collections archéologiques

À 10h30

Visite guidée des collections Beaux-Arts

À 15h

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr

Ateliers et visites vous sont proposées durant les journées du patrimoine 2026.

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