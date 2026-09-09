Journées européennes du patrimoine 2026, Musée du Colombier, Alès
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Colombier · Alès
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Musée du Colombier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Samedi 19 septembre
La Sartan, gentille sorcière du musée, conte ses mille et une vies
À 10h30 et 15h
De retour au Musée du Colombier, La Sartan accueillera les péquelets (4-7 ans) et leur révélera les secrets de quelques œuvres, pour une visite contée ludique et adaptée aux plus jeunes.
L’atelier de Laure – Drôles d’Animaux
De 10h à 13h et de 14h à 18h
À plumes ou à poils, les animaux s’invitent au musée. Viens les découvrir et amuse-toi à les relooker en les parant de formes et de couleurs extraordinaires.
Dimanche 20 septembre
L’atelier de Laure – Drôles d’Animaux
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite guidée des collections archéologiques
À 10h30
Visite guidée des collections Beaux-Arts
À 15h
Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr
Ateliers et visites vous sont proposées durant les journées du patrimoine 2026.
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