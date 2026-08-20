Journées européennes du patrimoine 2026, Musée PAB, Alès

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Musée PAB Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ATELIER Typo-graphisme en liberté, de 11h à 12h et de 14h30 à 17h. Créer une carte de poème visuel avec des onomatopées comme : ZUT, BOUM, CRAC, OH, CHUT… Effet graphique garanti !

Visite guidée de l’exposition Iliazd, à 10h30 et à 16h.

Visite contée et animée pour les 3-6 ans, samedi 19 et dimanche 20 à 14h30.

Gospel, le dimanche 20 à 16h. Les voix des choristes, accompagnées de leurs musiciens, donnent vie à des compositions et arrangements originaux de Fred Lewin, mêlant tradition, soul, jazz et influences contemporaines.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Ateliers, visites et concert vous accompagnent le temps des journées européennes du patrimoine.

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