Journées Européennes du Patrimoine 2026 Plongez dans les archives départementales Archives Départementales Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Plongez dans les archives départementales

Archives Départementales 1 Allée Alfred Leroux Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans les coulisses des Archives départementales.

9h30 à 17h, visites commentées des coulisses des Archives départementales de la Haute-Vienne11h visite en langue des signes ;

11h et 14h30, conférences sur le clocher de Mortemart animées par Cédric Sarrazy, compagnon charpentier des Compagnons du Tour de France, à 11h et 14h30 (accueil dans la limite des places disponibles);

Toute la journée, une mini-exposition en lien avec les savoir-faire architecturaux en partenariat avec les Compagnons du Tour de France pour la présentation de chefs-d’œuvre, l’association Point de Fuite pour la mise en valeur du Pont Rouchaud situé à Maisonnais-sur-Tardoire et la Fondation Delta Plus pour un travail des résidents autour de l’architecture au fil des époques. À noter que l’exposition est visible jusqu’au 31 décembre 2025.

Inscription conseillée. .

Archives Départementales 1 Allée Alfred Leroux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 50 97 60 contact.archives@haute-vienne.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Plongez dans les archives départementales

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Plongez dans les archives départementales Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Limoges Métropole