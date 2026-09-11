Journées européennes du patrimoine 2026 – résidence les Jardins d’Arcadie LAVAL, Résidence les Jardins d’Arcadie LAVAL, Laval

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 – résidence les Jardins d’Arcadie LAVAL Samedi 19 septembre, 09h30 Résidence les Jardins d’Arcadie LAVAL Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez un monument historique de la ville de Laval. La résidence les Jardins d’Arcadie a su préserver une partie de l’architecture intérieure et extérieure de l’ancienne chapelle, témoignant ainsi de la richesse et de l’histoire du lieu.

Entièrement réhabilité et agrandi, le site a été imaginé dans l’esprit d’un cloître contemporain, organisé autour de la chapelle existante. Un véritable écrin alliant patrimoine et modernité.

Venez visiter ce lieu chargé d’histoire et retracez son parcours à travers le temps grâce à une frise historique dédiée à son évolution.

Résidence les Jardins d’Arcadie LAVAL 16 rue du colonel Flatters 53000 LAVAL Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 02 43 53 00 02 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-laval?residence_interet=9 La résidence les Jardins d’Arcadie présente la particularité d’intégrer la réhabilitation d’un bâtiment historique : l’ancienne chapelle du site, aujourd’hui transformée en restaurant pour nos résidents. Plus largement, le site a fait l’objet d’une réhabilitation complète et d’une extension, conçues dans l’esprit d’un cloître contemporain organisé autour de la chapelle existante, permettant ainsi de mettre en valeur ce patrimoine tout en lui offrant un nouvel usage. Accès via le bus et places de parking à disposition dans la rue

Découvrez un monument historique de la ville de Laval. La résidence les Jardins d’Arcadie a su préserver une partie de l’architecture intérieure et extérieure de l’ancienne chapelle, témoignant ainsi…

©les Jardins d’Arcadie