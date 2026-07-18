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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France Banque de France Limoges Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France Limoges · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France Banque de France Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Banque de France Limoges
Adresse
8 Boulevard Carnot
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France

Banque de France Limoges 8 Boulevard Carnot Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée Banque de France.

Découvrez la Banque de France et ses missions, exercées au sein de l’hôtel Naurissart à Limoges.

Sur réservation. 20 personnes maximum par créneau.   .

Banque de France Limoges 8 Boulevard Carnot Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole

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