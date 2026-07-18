Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France Banque de France Limoges Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France
Banque de France Limoges 8 Boulevard Carnot Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée Banque de France.
Découvrez la Banque de France et ses missions, exercées au sein de l’hôtel Naurissart à Limoges.
Sur réservation. 20 personnes maximum par créneau. .
Banque de France Limoges 8 Boulevard Carnot Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole
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