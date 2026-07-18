Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France Banque de France Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France

Banque de France Limoges 8 Boulevard Carnot Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée Banque de France.

Découvrez la Banque de France et ses missions, exercées au sein de l’hôtel Naurissart à Limoges.

Sur réservation. 20 personnes maximum par créneau. .

Banque de France Limoges 8 Boulevard Carnot Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Banque de France Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole