Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la manufacture JM Weston Manufacture JM Weston Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la manufacture JM Weston

Manufacture JM Weston 65 Rue Nicolas Appert Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la manufacture JM Weston.

Enraciné dans le territoire de Limoges depuis 1891, nous tenons à faire connaître nos métiers et nos savoir-faire, tout en mettant en avant la diversité des parcours professionnels que nous avons au sein de notre maison.

La transmission est une notion clé chez J.M. Weston, tant dans notre savoir-faire que dans notre héritage de génération en génération. En prenant part à cet événement, nous renforçons notre engagement envers cette nouvelle forme de transmission et nous contribuons à faire connaître l’importance de préserver et de valoriser les métiers de la chaussure en France.

Conditions de participation

Sur réservation. Prévoir 1h30 environ de visite. .

Manufacture JM Weston 65 Rue Nicolas Appert Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine sfc@jmweston.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la manufacture JM Weston

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la manufacture JM Weston Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole