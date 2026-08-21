Journées européennes du patrimoine, 8 Rue Haute-Chiffolière 53000 Laval, Laval
samedi 19 septembre 2026 · 8 Rue Haute-Chiffolière 53000 Laval · Laval
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre 8 Rue Haute-Chiffolière 53000 Laval Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites guidées du musée vivant de l’école publique – durée environ 1h30
1ère visite guidée de 14h à 15h30
2ème visite guidée de 15h30 à 17h
8 Rue Haute-Chiffolière 53000 Laval 8 impasse haute-Chiffolière 53000 Laval Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire 0673417675 http://www.museeecole-laval53.fr Musée de l’école Parking pour des voitures uniquement
Visites guidées du musée vivant de l’école publique – durée environ 1h30
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