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Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims Comédie CDN de Reims Reims

dimanche 20 septembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
23:59:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 23:59:00
fin : 2026-09-20 23:59:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique et culturel de notre territoire.   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne

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