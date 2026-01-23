Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 23:59:00

fin : 2026-09-20 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

L’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique et culturel de notre territoire. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne