Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims Comédie CDN de Reims Reims
dimanche 20 septembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 23:59:00
fin : 2026-09-20 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique et culturel de notre territoire. .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims
L’événement Journées européennes du patrimoine à la Comédie de Reims Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne
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