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Journées européennes du patrimoine à la Ferme Montsouris Ferme Montsouris Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Ferme Montsouris · Paris

Journées européennes du patrimoine à la Ferme Montsouris Ferme Montsouris Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme Montsouris
Adresse
17, villa Saint-Jacques
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Un lieu historique devenu lieu de création

Découvrez l’histoire de la Ferme Montsouris et sa nouvelle vie culturelle à travers des propositions de cirque et de magie présentées par SHAM Spectacles.

Le public pourra découvrir l’histoire de cette ancienne ferme parisienne sauvegardée et restaurée, aujourd’hui devenue un établissement culturel dédié à la création artistique, au cirque, à la magie et à la médiation culturelle.

De 16h à 19h, des propositions artistiques courtes seront présentées toutes les 20 minutes, avec des numéros d’aérien, d’équilibrisme et de jonglage.

Une manière de découvrir la nouvelle vocation de la Ferme Montsouris et de voir comment un lieu patrimonial peut retrouver une nouvelle vie à travers le spectacle vivant

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, SHAM Spectacles ouvre les portes de la Ferme Montsouris.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

Ferme Montsouris 17, villa Saint-Jacques  75014 Paris
https://shamspectacles.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-ferme-montsouris/ +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles


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