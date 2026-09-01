JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE Mende

Informations pratiques

Mende

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026

LES PORTES OUVERTES

* Musée du Gévaudan de 10h à 18h,

* Ancienne Pharmacie de 14h à 18h,

LES VISITES & ANIMATIONS INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

En matinée

* Visite commentée de 3 sites patrimoniaux, vestiges d’un passé tourmenté la Tour des Pénitents, sa Chapelle & l’Hôtel de Ville.

RDV & départs devant l’Office de Tourisme de Mende, place du Foirail à 9h, 10h15, 11h30 et 12h45 Durée 1h.

GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23 // 04 66 49 55 79

* Musée du Gévaudan Visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL

RDV au musée à 10h30 Durée 1h.

GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 66 49 85 85 (Musée du Gévaudan).

* Musée du Gévaudan Visite sur la constitution des collections. Achat, don, prêt, dépôt… découvrez comment se constituent les collections d’un musée avec l’exemple du musée du Gévaudan

RDV au musée à 11h30 Durée 1h.

GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès du Musée 04 66 49 85 85

L’après-midi

* Visite commentée du Mémorial du Camp de Rieucros et du Rocher.

Les bénévoles de l’association Pour le souvenir du camp de Rieucros vous proposent des visites commentées du Mémorial et du Rocher.

GRATUIT de 14h à 17h Durée 2h.

* Musée du Gévaudan Visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL

RDV au musée à 14h Durée 1h.

GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 66 49 85 85 (Musée du Gévaudan).

* Visite ponctuée d’intermèdes musicaux à la chapelle de la Providence par le Pays d’Art & d’Histoire.

Une découverte à deux voix de la chapelle, entre architecture et musique d’orgue. En partenariat avec les Amis de l’orgue et de la Cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat et les Amis de la Providence.

RDV Rendez-vous cour de la Congrégation des soeurs Jeanne Delanoue La Providence 8, rue de la Chicanette, Mende Départ à 14h & à 15h30 Durée 1h.

GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 66 65 07 13 ou 06 84 32 44 12 (Pays d’Art & d’Histoire)

* Musée du Gévaudan Visite Paysages de Lozère

Explorez la diversité des paysages lozériens terre, eau, végétal, animal… et bien sûr l’empreinte de l’humain dans tous ces domaines.

Une toute nouvelle visite qui voyage à travers 300 millions d’années, qui se balade aux quatre coins de la Lozère, qui nuance le naturel et l’artificiel , bref, pas sûr que ça tienne en une heure !

RDV au musée à 15h Durée 1h. Conseillé à partir de 10 ans.

GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 66 49 85 85 (Musée du Gévaudan).

* Musée du Gévaudan Visite-atelier matrimoine

Le mot matrimoine désigne, historiquement, ce qui est hérité des mères.

Lors de cette visite-atelier, nous allons nous pencher sur l’héritage des créatrices, des femmes qui ont marqué la grande et la petite histoire.

Nous explorerons ensuite en atelier ce qui constitue notre matrimoine individuel, en paroles, dessins et textes libres.

RDV au musée à 16h Durée 1h. Visite conseillée pour adultes et adolescents.

GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 66 49 85 85 (Musée du Gévaudan).

Consultez la page https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/agenda-des-animations/ pour avoir plus d’informations sur les autres animations des journées du Patrimoine en Lozère. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85

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English :

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE Mende a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Mende