SOIRÉE CABARET Mende
samedi 19 septembre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
SOIRÉE CABARET
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 78 – 78 – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’association Mend’en chanter et les Stars Angels vous ouvrent les portes d’une revue cabaret haute en couleur !
Laissez vous séduire par un spectacle où plumes, strass, paillettes, chant en live, danse et transformisme s’enchaînent dans une mise en scène spectaculaire.
Des tableaux élégants, des hommages aux plus grandes artistes et une bonne dose d’émotion, d’humour et de glamour vous attendent.
Réservez vite vos places et venez vivre l’expérience cabaret !
Tarif unique billet repas et spectacle 78€ .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 75 91 67 21 mendenchanter.contact@gmail.com
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English :
L’événement SOIRÉE CABARET Mende a été mis à jour le 2026-08-08 par 48-OT Mende
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