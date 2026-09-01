Informations pratiques

Mende

SOIRÉE CABARET

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 78 – 78 – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’association Mend’en chanter et les Stars Angels vous ouvrent les portes d’une revue cabaret haute en couleur !

Laissez vous séduire par un spectacle où plumes, strass, paillettes, chant en live, danse et transformisme s’enchaînent dans une mise en scène spectaculaire.

Des tableaux élégants, des hommages aux plus grandes artistes et une bonne dose d’émotion, d’humour et de glamour vous attendent.

Réservez vite vos places et venez vivre l’expérience cabaret !

Tarif unique billet repas et spectacle 78€ .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 75 91 67 21 mendenchanter.contact@gmail.com

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English :

L’événement SOIRÉE CABARET Mende a été mis à jour le 2026-08-08 par 48-OT Mende