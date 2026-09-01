JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
samedi 19 septembre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2026
Réservation OBLIGATOIRE au 04 66 49 85 85
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Musée
> Rénover son logement
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Rénover son logement, c’est plus simple quand on est bien accompagné !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’accompagnement proposé et les aides adaptées à votre situation dans le cadre des programmes d’amélioration de l’habitat.
> Visite sur la constitution des collections
Samedi à 14h30
Dimanche à 11h30
Achat, don, prêt, dépôt… découvrez comment se constituent les collections d’un musée à partir de l’exemple du musée du Gévaudan
1 h gratuit réservation obligatoire
> Visite gastronomie lozérienne // croisé Toqués
Samedi à 16h30
Programmation croisée avec les Toqués du Cèpe une visite des expositions permanentes pour en apprendre davantage sur la gastronomie locale !
30 mn gratuit réservation obligatoire
> Visite-atelier matrimoine
Dimanche à 16h
Le mot matrimoine désigne, historiquement, ce qui est hérité des mères. Lors de cette visite-atelier, nous allons nous pencher sur l’héritage des créatrices, des femmes qui ont marqué la grande et la petite histoire. Nous explorerons ensuite en atelier ce qui constitue notre matrimoine individuel, en paroles, dessins et textes libres.
2 h gratuit ados et adultes réservation obligatoire
> Visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL
Samedi à 11h & 17h
Dimanche à 10h30 et 14h
1 h gratuit réservation obligatoire
> Visite Paysages de Lozère
Dimanche à 15h
Explorez la diversité des paysages lozériens terre, eau, végétal, animal… et bien sûr l’empreinte de l’humain dans tous ces domaines. Une toute nouvelle visite qui voyage à travers 300 millions d’années, qui se balade aux quatre coins de la Lozère, qui nuance le naturel et l’artificiel , bref, pas sûr que ça tienne en une heure !
1 h gratuit conseillé à partir de 10 ans | réservation obligatoire .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
EUROPEAN HERITAGE DAYS: GÉVAUDAN MUSEUM
Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026
Reservations REQUIRED at 04 66 49 85 85
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-08 par 48-OT Mende
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