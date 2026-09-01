JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

Informations pratiques

Mende

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2026

Réservation OBLIGATOIRE au 04 66 49 85 85

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Musée

> Rénover son logement

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Rénover son logement, c’est plus simple quand on est bien accompagné !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’accompagnement proposé et les aides adaptées à votre situation dans le cadre des programmes d’amélioration de l’habitat.

> Visite sur la constitution des collections

Samedi à 14h30

Dimanche à 11h30

Achat, don, prêt, dépôt… découvrez comment se constituent les collections d’un musée à partir de l’exemple du musée du Gévaudan

1 h gratuit réservation obligatoire

> Visite gastronomie lozérienne // croisé Toqués

Samedi à 16h30

Programmation croisée avec les Toqués du Cèpe une visite des expositions permanentes pour en apprendre davantage sur la gastronomie locale !

30 mn gratuit réservation obligatoire

> Visite-atelier matrimoine

Dimanche à 16h

Le mot matrimoine désigne, historiquement, ce qui est hérité des mères. Lors de cette visite-atelier, nous allons nous pencher sur l’héritage des créatrices, des femmes qui ont marqué la grande et la petite histoire. Nous explorerons ensuite en atelier ce qui constitue notre matrimoine individuel, en paroles, dessins et textes libres.

2 h gratuit ados et adultes réservation obligatoire

> Visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL

Samedi à 11h & 17h

Dimanche à 10h30 et 14h

1 h gratuit réservation obligatoire

> Visite Paysages de Lozère

Dimanche à 15h

Explorez la diversité des paysages lozériens terre, eau, végétal, animal… et bien sûr l’empreinte de l’humain dans tous ces domaines. Une toute nouvelle visite qui voyage à travers 300 millions d’années, qui se balade aux quatre coins de la Lozère, qui nuance le naturel et l’artificiel , bref, pas sûr que ça tienne en une heure !

1 h gratuit conseillé à partir de 10 ans | réservation obligatoire .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS: GÉVAUDAN MUSEUM

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026

Reservations REQUIRED at 04 66 49 85 85

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-08 par 48-OT Mende