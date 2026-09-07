AGENDA · Rousson
Journées Européennes du Patrimoine à Rousson, Rousson, Rousson
dimanche 20 septembre 2026 · Rousson
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine à Rousson Dimanche 20 septembre, 10h00 Rousson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites théâtralisées avec la compagnie La Cortina à 10h, 14h, 15h10 et 16h20 ; manège en bois flotté ; atelier “vannerie” ; démonstrations du métier de forgeron ; marché de producteurs et de créateurs ; exposition “La P’tite Brique” et visites gratuite du château de Rousson.
Rousson 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Voyage au cœur des traditions
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