Journées Européennes du Patrimoine à Rousson, Rousson, Rousson

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine à Rousson Dimanche 20 septembre, 10h00 Rousson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites théâtralisées avec la compagnie La Cortina à 10h, 14h, 15h10 et 16h20 ; manège en bois flotté ; atelier “vannerie” ; démonstrations du métier de forgeron ; marché de producteurs et de créateurs ; exposition “La P’tite Brique” et visites gratuite du château de Rousson.

Rousson 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]

Voyage au cœur des traditions