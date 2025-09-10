Journées européennes du patrimoine, Atelier des liciers angevins, Angers
Journées européennes du patrimoine, Atelier des liciers angevins, Angers samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Atelier des liciers angevins Maine-et-Loire
15 personnes pas d accès handicapés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’atelier de tapisserie et d’art textile. Démonstration et présentation de l’atelier
Atelier des liciers angevins 3 boulevard daviers 49100 angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0620980760 http://Liciersangevins.jimdo.com Atelier de tapisserie- présentation des travaux dans l atelier Parking
Pas d accès pour personnes handicapées (escaliers)
Journées européennes du patrimoine 2026
©Martine plait
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