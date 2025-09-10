Journées européennes du patrimoine, Atelier des liciers angevins, Angers

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Atelier des liciers angevins Maine-et-Loire

15 personnes pas d accès handicapés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’atelier de tapisserie et d’art textile. Démonstration et présentation de l’atelier

Atelier des liciers angevins 3 boulevard daviers 49100 angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0620980760 http://Liciersangevins.jimdo.com Atelier de tapisserie- présentation des travaux dans l atelier Parking

Pas d accès pour personnes handicapées (escaliers)

Journées européennes du patrimoine 2026

©Martine plait