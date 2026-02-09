Journées européennes du patrimoine Athée-sur-Cher
Journées européennes du patrimoine Athée-sur-Cher samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du patrimoine
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Journée du Patrimoine au centre bourg de la commune d’Athée-sur-Cher le 19 et 20 septembre 2026.
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 09
English :
Exhibitions: Saturday 20th and Sunday 21st September, 10am-6pm
The history of silk-making in Athée and Touraine (at the Magnanerie)
Athée, a village of smugglers (Abbé Lacour hall and church)
The 100 deportees from the community of communes around Chenonceaux Bléré Val de Cher
L’événement Journées européennes du patrimoine Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER