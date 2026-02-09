Journées européennes du patrimoine

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journée du Patrimoine au centre bourg de la commune d’Athée-sur-Cher le 19 et 20 septembre 2026.

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 09

English :

Exhibitions: Saturday 20th and Sunday 21st September, 10am-6pm

The history of silk-making in Athée and Touraine (at the Magnanerie)

Athée, a village of smugglers (Abbé Lacour hall and church)

The 100 deportees from the community of communes around Chenonceaux Bléré Val de Cher

