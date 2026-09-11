Journées européennes du patrimoine au Jardin des Plantes Jardin des plantes Paris

Informations pratiques

Un week-end pour redécouvrir la fabuleuse épopée du Jardin des Plantes, de sa statuaire ou du laboratoire de chimie du Muséum ! Parcourez l’histoire, riche de quatre siècles, de ces lieux emblématiques du Jardin et faites le plein d’anecdotes pendant nos visites et ateliers. Toutes les activités sont gratuites et en langue française.

Au programme

Parcours autonome numérique

Dans le Jardin des Plantes, réalisez en famille deux parcours enquête à télécharger sur l’application Baludik : À la recherche de la botaniste disparue et Apprentis sculpteurs et sculptrices au Jardin des Plantes.

Dès 6 ans.

La chimie au Muséum : toute une histoire !

Découvrez le laboratoire de chimie du Muséum, un lieu habituellement fermé au public. Construit en 1872, ce laboratoire historique conserve des milliers de flacons, instruments et objets scientifiques qui témoignent de près de deux siècles d’expériences, d’innovations et de découvertes.

Au fil d’une visite guidée interactive, ponctuée par la présence de comédiens, les visiteurs partent à la rencontre des grands chimistes qui marquent l’histoire du Muséum. Entre patrimoine, sciences et théâtre, cette immersion originale permet de découvrir les coulisses de la chimie autrement, de s’émerveiller devant des collections uniques et, peut-être, de faire naître des vocations.

Réservez votre billet.

Ce projet a reçu le financement SOUND de Sorbonne Université.

Samedi et dimanche à 11 h, 14 h et 16 h au Laboratoire de Chimie. Réservation conseillée. Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution. À partir de 10 ans. Durée : 1 h.

Exposition Patrice Alexandre en dialogue avec François Pompon

Découvrez le dialogue entre les œuvres du sculpteur Patrice Alexandre et celles de François Pompon. Les œuvres de cette figure majeure de la sculpture animalière sont conservées dans les collections du Muséum. Patrice Alexandre entretient un lien privilégié avec le Jardin des Plantes depuis 1989, où il a installé son œuvre Hommage à Saint-John Perse sur les pentes du Grand Labyrinthe. Il revient en 2026 avec une série de sculptures en terre cuite inspirées du bestiaire de François Pompon.

Hippopotame, hibou grand-duc, lapins, ours ou encore éléphant : les animaux de Patrice Alexandre répondent aux silhouettes épurées et emblématiques de Pompon, offrant une rencontre sensible entre deux regards de sculpteurs, de l’Art déco à la création contemporaine.

Samedi et dimanche à la Bibliothèque centrale, de 14 h à 19 h en accès libre

Atelier découverte du modelage de la terre

Initiez-vous au modelage de la terre et découvrez les gestes essentiels de la sculpture. En écho à l’exposition Patrice Alexandre en dialogue avec François Pompon, cet atelier invite petits et grands à façonner leur propre animal en s’inspirant des formes simples et expressives du bestiaire des deux artistes.

Samedi et dimanche à la Bibliothèque centrale, de 14 h à 19 h en accès libre. Durée : 3 h. À partir de 10 ans. Inscription via Eventbrite (lien à venir).

L’arbre à remonter le temps

Prêts pour un saut dans le passé ? Avec cette visite enquête, embarquez dans l’arbre à remonter le temps et partez à la recherche du plus vieil arbre du Jardin ! À l’aide d’un livret jeu et accompagné par un animateur scientifique, observez, enquêtez et débusquez de nombreux indices pour retrouver cet arbre et découvrir les mystères et l’histoire du Jardin.

Les enfants participent à la visite accompagnée par un adulte. Chaque participant doit prendre un billet (gratuit) pour l’activité.

Samedi et dimanche à 11 h au Jardin des Plantes. Dès 6 ans, enfants accompagnés d’un adulte.

Promenade littéraire et historique dans le Jardin

Saviez-vous que le Jardin des Plantes existait depuis plus de quatre siècles ? Qu’il a porté d’autres noms au cours de son histoire ? Qu’à sa création, il ne se situait pas au cœur de Paris, mais dans l’un de ses faubourgs malfamés ? À travers cette visite guidée, découvrez l’histoire et le rôle du Jardin des Plantes, ponctué d’extraits littéraires choisis. Partons ensemble à la découverte de son histoire, de ses mystères et de ses anecdotes, en compagnie des textes de Jean-Baptiste Pujoulx, qui publia, en 1804, son propre guide de visite du Jardin.

Samedi et dimanche à 11 h au Jardin des Plantes. Visite destinée à un public adulte.

Le Muséum fête ses 400 ans ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez les coulisses du Jardin des Plantes et de sa Bibliothèque centrale grâce à une programmation gratuite.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre. Toutes les activités sont gratuites. Réservation conseillée pour la visite du Laboratoire de Chimie.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00

Jardin des plantes 57, rue Cuvier 75005 Paris

https://www.mnhn.fr/fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-jardin-des-plantes



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